Столица Казахстана прирастает социальным жильем

Власти Нур-Султана продолжат наращивать объем строительства доступного льготного жилья, - сообщил аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов.

"В минувшем году по поручению главы государства было построено свыше 7 тыс социальных квартир. Данная цифра в текущем году будет увеличена до 10 тыс льготных квартир", - написал градоначальник в соцсетях, передает Sputnik Казахстан.

Помимо этого, в столице будет продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи", инициированная первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Так, до конца года квартиры получат более тысячи молодых людей.

Также в столице будут вести системную работу по завершению объектов долевого строительства: ключи от новых квартир планируется вручить еще порядка 7 тыс дольщиков, - добавил аким Нур-Султана.