Экипажи бронемашин Отдельной общевойсковой армии Нахчывана успешно провели боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

Экипажи бронемашин участвуют в занятиях с боевой стрельбой в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что в ходе занятий экипажи совершенствуют навыки управления боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами.

Перед занятиями были проверены знания экипажей по техническому устройству и тактическим характеристикам бронетехники. На боевых стрельбах они поразили цели с высокой точностью.

Занятия в учебном центре и на полигонах продолжаются, добавили в министерстве.