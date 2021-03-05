Станет ли Китай промышленной супердержавой к 2025 году

Китай представил всеобъемлющий план модернизации своих производственных мощностей к 2025 году по восьми приоритетным направлениям с целью повысить свою глобальную конкурентоспособность в условиях широкой торговой и технической конфронтации с США.

Как отмечает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post, план, представленный на ежегодном заседании высшего законодательного органа - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - касается редкоземельных и специальных материалов, робототехники, авиационных двигателей, транспортных средств на новой энергии и умных автомобилей, высокотехнологичного медицинского оборудования и инновационной медицины (в частности, вакцин), сельскохозяйственной техники, оборудования, используемого в судостроении, авиации и высокоскоростном железнодорожном транспорте, а также промышленного применения глобальной навигационной спутниковой системы ”Бэйдоу” китайского производства.

”Мы должны поддерживать стабильную долю обрабатывающей промышленности в общей экономике и повышать конкурентные преимущества Китая в этом секторе”, - решили в правительстве, представив 142-страничный 14-й пятилетний план, который должен быть одобрен почти 3000 делегатами ВСНП.

Передовое производство вновь оказалось в центре внимания спустя годы после того, как Пекин преуменьшил значение своей стратегии ”Сделано в Китае 2025” на фоне жалоб Вашингтона и Брюсселя. Изменение стратегии отражает решимость китайского правительства продолжить высокотехнологичную трансформацию сектора, что поможет компенсировать рост производственных затрат, укрепить позиции страны в глобальных цепочках поставок, снизить зависимость от иностранных технологий и повысить конкурентоспособность по сравнению с США.

Очередная производственная стратегия Китая появилась на фоне сообщений о том, что Сенат США рассматривает законопроект о выделении $30 млрд для повышения конкурентоспособности по сравнению с Китаем. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе, американские законодатели намерены представить пакет, который будет включать различные элементы для стимулирования технологического сектора Америки, на голосование в апреле.

Согласно новому пятилетнему плану, Китай укрепит слабые места в ключевых сферах - программном обеспечении, материалах и фундаментальных системах - в течение следующих пяти лет. КНР займется развитием производственной цепочки добавленной стоимости, которая станет ”более инновационной, безопасной и будет иметь более высокую добавленную стоимость”, что поможет повысить конкурентоспособность в строительстве ”высокоскоростных железных дорог, создании электрического оборудования, использовании новой энергии и судостроении”. По плану, ”ключевые звенья производственно-сбытовой цепочки” должны оставаться в пределах Китая.

По мнению отраслевых экспертов, передовое производство, охватывающее различные аспекты, от научных исследований до промышленности, дает Китаю основу для стимулирования инноваций и сокращения зависимости от иностранных технологий.

”Компании, внесенные в черный список США (включая производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co и предприятие по производству чипов Semiconductor Manufacturing International Corp) ограничены в производстве таких компонентов как чипы и литографическое оборудование, - сказал Ли Йи, главный научный сотрудник Шанхайской Академии общественных наук. - Руководство Китая направляет таланты и финансирование в производство, потому что осознает существующие риски”.

По официальным данным, производство, на долю которого приходилось 33% валового внутреннего продукта Китая в первой половине 2020 года, считается основой индустриальной экономики страны. Китай стал крупнейшим производителем в мире по объемам производства и приобрел репутацию ”мировой фабрики” вскоре после своего вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году.

”Влияние передового производства на экономический рост Китая распространяется не только на занятость, но и на развитие цепочек поставок”, - сказал Гуо Ванда, исполнительный вице-президент аналитического центра China Development Institute в Шэньчжэне.

План, представленный ВСНП, также предполагает, что ”зарождающиеся отрасли” получат значительную экономическую ценность и составят 17% ВВП страны в период с 2021 по 2025 годы. План также предполагает более быстрое развертывание мобильных сетей 5G, чтобы увеличить число пользователей до 56% за тот же пятилетний период.

Подчеркивая важность технологических инноваций для различных отраслей, премьер-министр Китая Ли Кэцян упомянул ”технологии” 23 раза в правительственном отчете о работе в этом году, по сравнению с девятью упоминаниями в прошлом году.