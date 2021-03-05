Коронавирус вернул часть грузинских школ на "дистанционку"

Из-за нового всплеска пандемии коронавируса власти Грузии 17 школ и 145 классов вернулись на дистанционный режим работы, - заявила сегодня замминистра образования и науки Екатерина Дгебуадзе.

Показатель инфицирования учеников составляет 0,01%, а учителей вместе с учениками – 0,1%, - отметила она.

"Мы создали в школах механизм мониторинга, который был внедрен на наш электронный портал. Согласно указу, образовательные ресурс-центры обязаны принимать участие в мониторинге и ежедневно на муниципальном уровне проводить процесс мониторинга", - заявила Дгебуадзе, цитирует ее Sputnik Грузия.

Минобразования не принимает решения о переводе той или иной школы или класса на дистанционный метод обучения. Такое решение принимают местные центры здравоохранения, - поведала замминистра, пояснив, что по состоянию здоровья 69 педагогов пожелали преподавать дистанционно.

Право выбора между очным и дистанционным обучением предоставлено также родителям учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори, - добавила Екатерина Дгебуадзе.