Латвия купит "Спутник V", если...

Латвия может приобрести российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует ее для утверждения в Евросоюзе. Такое заявление сделал министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии", - цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава пояснил, что ведомство обсудило возможность покупки "Спутника V" и решило включить в портфель вакцин Лавтии только те, что рекомендованы EMA.

Министр уточнил, что при принятии окончательных решений будет играть роль фактор доступности препаратов в конкретное время.

Напомним, накануне EMA сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".