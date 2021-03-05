Алекперов включен в список кандидатов на пост президента "Лукойла"

Совет директоров ПАО "Лукойл" включил кандидатуру действующего президента Вагита Алекперова в список кандидатур для голосования по выборам на эту должность. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

Были также предложены кандидатуры в новый состав совета директоров, из 11 человек 10 - действующие его члены.

К действующим кандидатам, кроме Алекперова, относятся ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, член АРДС, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров компании, до прошлого года работавший первым исполнительным вице-президентом (разведка и добыча) Равиль Маганов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, член совета директоров, ранее занимавшая пост вице-президента, а также главного бухгалтера Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор холдинг", председатель ревизионной комиссии "МСП банк" Сергей Шаталов и член набсовета RWE AG Вольфанг Шюссель.

Единственная новая кандидатура - академик РАН, д.э.н., профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, зампредседателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли Борис Порфирьев.