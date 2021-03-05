МИД Ирана готовит новый план действий по ядерной сделке

В скором времени Иран по дипломатическим каналам представит план действий по ядерной сделке, - пообещал сегодня глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Как министр иностранных дел Ирана и глава переговорной группы по атомной проблеме я в скором времени представлю через надлежащие дипломатические каналы наш конструктивный план действий", - написал он в своем аккаунте в Twitter, передает ТАСС.

Глава иранского внешнеполитического ведомства не уточнил, каким именно странам планирует передать эту информацию, отметив лишь, что представители Ирана очень активны и выражают различные точки зрения, однако их высказывания не стоит отождествлять с государственной позицией.

Напомним, накануне Великобритания, Франция и Германия решили воздержаться от принятия резолюции в отношении Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии: это решение сохраняет путь для дипломатического решения ситуации вокруг ядерной сделки.