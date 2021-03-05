Росстат сообщил об ускорении инфляции в России

Годовая инфляция в России в прошлом месяце ускорилась до 5,67% с январского показателя 5,19%, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,78%, такие данные опубликовал Росстат.

Продукты питания в феврале подорожали на 1,22% в месячном выражении ( в январе - на 1,01%), в годовом выражении рост цен на них достиг 7,72%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,58% в месячном выражении и на 5,67% в годовом.

Услуги в феврале стали стоить на 0,44% дороже, чем в январе, в годовом выражении они подорожали на 2,91%.

За два первых месяца 2021 года рост цен составил 5,43% к аналогичному периоду 2020 года, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Минэкономразвития РФ обещало замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении в феврале после 0,67% в предыдущем месяце.