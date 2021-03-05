Американские СМИ оценили огневую мощь российских Су-57 (ВИДЕО)

Эксперты американского издания The National Interest с восторгом восторженно отозвались о мощности бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57, отметив, что она – лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки самолета.

"Тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощью", - отмечают они, задаваясь вопросом, как именно ГШ-30-1 была улучшена по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов, и сами же признаются: модернизировать пушку под истребитель Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле.

Ранее в Сети появилось видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57, на котором демонстрируется стрельба по мишени.

Напомним, Су-57 - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.