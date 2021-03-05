Бандитам Басаева зачитали приговор

Суд сегодня зачитал приговор двоим участникам банды Шамиля Басаева - Тахиру Бегельдиеву и Нариману Отепову, нападавшим на военных в Дагестане в 1999 году, - сообщает сайт СК РФ.

В ходе следствия было установлено, что в середине июля 1999 года Бегельдиев и Отепов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды, они напали на военнослужащих ВС РФ в Ботлихском районе Дагестана. В результате было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности"... Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.