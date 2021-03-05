Российский врач рассказала, как просто снять головную боль

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что есть простой способ нейтрализовать головную боль без лекарств. Советом она поделилась в интервью Ридусу.

Медик указала, что имеет в виду контрастный душ кистей рук.

"Подставить кисти рук сначала под струю очень горячей воды, насколько возможно терпеть, а затем переключиться на холодную воду, и тоже несколько секунд подержать", - пояснила она.

Врач посоветовала повторить процедуру 3-4 раза. Такой контрастный душ, по словам Чернышовой, тонизирует сосуды, ликвидирует венозный застой и полностью убирает головную боль на начальной стадии.