Обрушившийся берег Волги оставил без воды астраханское село

У астраханского села Старица в Черноярском районе области сегодня вечером обрушился берег Волги, который разрушил трубу водозабора, - сообщает Главк МЧС по региону.

"Произошло обрушение береговой линии на реке Волга, что привело к разрушению приемной трубы водозаборного сооружения. Село, в котором проживает около 1,8 тыс человек, осталось без централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

До ликвидации последствий аварии воду в село будут подвозить по графику автоцистернами, - добавили в МЧС.