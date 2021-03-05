ВОЗ: мир теряет доверие к вакцинации от коронавируса

Весь мир переживает кризис доверия к вакцинации от COVID-19, предупредила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, выступая по видеосвязи на заседании V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение".

"Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний", - цитирует специалиста ТАСС.

Вуйновича назвала четыре ключевых фактора, влияющих на доверие. Первый и наиболее важный - прямая коммуникация с населением, второй - источник сведений, с помощью которого жители создают свое мнение, третий - окружение, четвертый - пример властей, органов правительства и врачей. Представитель ВОЗ подчеркнула, что люди начнут испытывать доверие к вакцинации, если сами убедятся, что ее проходят и сами врачи, и политики.

Помимо этого, представитель ВОЗ заявила о необходимости категоризации населения, в результате которой можно будет узнать, кто именно не доверяет вакцинации, проанализировать, причем вместе с антропологами, культурные и социально-экономические характеристики таких людей. "Есть специальные программы, которые будут помогать нашему медицинскому персоналу и всем другим, чтобы увеличить доверие", - пояснила она.