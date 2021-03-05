Ингушские госслужащие разъезжают на машинах с подложными номерами

Многие госслужащие и сотрудники правоохранительных органов пользуются автомобилями с тонировкой и подложными номерами, - заявил сегодня в Магасе глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Далеко ходить не надо - давайте начнем со своих подчиненных. Сколько затонированных машин, сколько подложных номеров на дорогах? Среди них есть госслужащие, работники силовых структур", - заявил Калиматов, цитирует его "Интерфакс".

Представители Госавтоинспекции региона отмечают, что одним из проблемных вопросов в обеспечении безопасности дорожного движения является массовое использование подложных и архивных государственных регистрационных знаков.

В то же время за двенадцать месяцев минувшего 2020 года в республике зарегистрировано 205 аварий, в которых 68 человек погибли и 362 получили ранения. Количество ДТП за год выросло на 12,6%, число погибших в них людей - на 17,2%. Ингушетия входит в число первых по уровню ДТП по стране, - отметил Калиматов, рекомендовав Госавтоинспекции обратить на это пристальное внимание.