Главная » Новости

Госдеп выделяет $900 тыс на антироссийский грант для Армении

Госдеп выделяет $900 тыс на антироссийский грант для Армении

Государственный департамент США анонсировал антироссийский грант для Армении. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Конкурс проводит Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда при Госдепе, сумма гранта - $900 тыс, цель - "укрепление прав работников в Армении".

В пояснении отмечается особая важность обеспечения реформ именно в данный момент, "на фоне растущей озабоченности из-за того, что Россия использует возможности выгодно усилить свое влияние".

1560 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!