Госдеп выделяет $900 тыс на антироссийский грант для Армении

Государственный департамент США анонсировал антироссийский грант для Армении. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Конкурс проводит Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда при Госдепе, сумма гранта - $900 тыс, цель - "укрепление прав работников в Армении".

В пояснении отмечается особая важность обеспечения реформ именно в данный момент, "на фоне растущей озабоченности из-за того, что Россия использует возможности выгодно усилить свое влияние".