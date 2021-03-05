Зеленский уволил Саакашвили
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили исключен из персонального состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.
Вместо Саакашвили в совет вошел Георгий Цхакай - эксперт исполнительного комитета реформ.
Документ вступил в силу накануне, уточняет РИА Новости.
Вестник Кавказа
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