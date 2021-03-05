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Зеленский уволил Саакашвили

Зеленский уволил Саакашвили

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили исключен из персонального состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

Вместо Саакашвили в совет вошел Георгий Цхакай - эксперт исполнительного комитета реформ.

Документ вступил в силу накануне, уточняет РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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