"Британский" штамм коронавируса добрался до Грузии

Грузинские медики обнаружили так называемый британский штамм нового коронавируса COVID-19 у 31 человека, - сообщил сегодня заместитель генерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями страны Паата Имнадзе.

"К счастью, пока он не получил широкое распространение - в стране подтвержден всего 31 случай", - сказал Имнадзе в эфире грузинского телеканала "Рустави-2", добавив, что речь идет о трех группах зараженных, передает "Интерфакс".

Болезнь во всех случаях протекала в легкой форме, и все пациенты проходили лечение на дому, - добавил Имнадзе.

Напомним, с начала пандемии в Грузии было подтверждено 272 262 случая заражения COVID-19, скончалось 3 563 человека, за последние сутки выявлено 390 новых инфицированных, умерли 10 человек.