Москва встала в предпраздничных вечерних пробках

Сегодня в конце рабочего дня пробки в Москве достигли 9 баллов, - передает сервиса "Яндекс. Пробки".

Наибольшие из них наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных, а также на Большом Москворецком мосту, на Большом Каменном мосту, на Большой Лубянке, Театральном проезде, на Тверской улице и на улице Новый Арбат, - передает РИА Новости.

Не отстает и бульварное кольцо – оно стоит от Яузского до Страстного бульвара, стоят Тверской и Никитский бульвары, а Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях.

В девятибалльных пробках в обоих направлениях стоит и Третье транспортное кольцо, заторы на МКАД наблюдаются на юго-востоке, востоке и на севере трассы.