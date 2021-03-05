Пытавшегося сжечь военную форму на $35 тыс мужчину арестовали в Армении

В Армении взяли под арест мужчину, в ноябре прошлого года попытавшегося уничтожить военное обмундирование на сумму 17,4 млн драмов (около $35 тыс), собранное гражданскими активистами. Такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

В нем говорится, что 11 ноября 2020 года примерно в 02:30 30-летний житель Егварда (Котайкская область) поджег обмундирование, но, по не зависящим от него причинам, не смог завершить преступление, так как огонь заметили местные жители, вскоре пожар был потушен, пишет Sputnik Армения.

Подозреваемому предъявлено обвинение по признакам 34-185 статьи УК Армении (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, причинившие ущерб в особо крупных размерах). Суд избрал для него арест в качестве меры пресечения. Идет предварительное следствие.