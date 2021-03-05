Баллон с газом взорвался в гостинице при Ингури ГЭС

В бывшей гостинице "Ингури" в грузинском селе Поцхо-Эцери Цаленджихинского муниципалитета, которая используется сотрудниками ИнгуриГЭС, сегодня прогремел взрыв газа, - сообщает телеканал "Мтавари".

Объект был частично закрыт на ремонт, а все работники ГЭС были своевременно эвакуированы, поэтому во время взрыва никто не пострадал, - сообщил мэр Цаленджихинского муниципалитета Бесик Парцвания, передает Грузия Online.

Известно, что взрыв произошел на первом этаже, где функционирует столовая. Предположительно взорвался газовый баллон. На первом и втором этажах гостиницы выбило окна, были повреждены стены, а после взрыва в здании начался пожар, однако сотрудникам Службы по управлению ЧС Грузии удалось быстро ликвидировать его.

Начато следствие, которое установит точные причины взрыва.