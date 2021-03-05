Повреждение ЛЭП оставило без света часть Алматы

Свет отключался сегодня из-за аварии в одном из секторов Алматы. Такое сообщение распространило городское управление энергоэффективности и инфраструктурного развития.

"Отключение электроэнергии в одном из секторов южной части Алматы в пятницу, в 9:30, произошло из-за повреждения воздушной линии электропередач напряжением 35 киловольт", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По данным АО "Алатау Жарык компаниясы", повреждение ЛЭП вызвало понижение частоты электротока в высоковольтной сети, а также срабатыванию системы автоматической частотной разгрузки на подстанции ПС-4. В итоге от электричества оказались отключены здания в контуре улиц Карасай батыра - Байтурсынова - Жандосова - Тимирязева - Жарокова.

Менее чем через час, в 10:20, электроснабжение всех отключенных потребителей было восстановлено.