В Украине избили музыкантов за песню на русском языке

Группа неизвестных избила уличных музыкантов на центральной площади во Львове за исполнение песни на русском языке. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"На молодых людей, которые пели на русском языке, напала "языковая активистка", но не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась", - пишет издание.

После этого к потасовке подключились молодые люди, которые избили музыкантов и сломали их инструменты. Отмечается, что у одного из пострадавших разбита губа и сильный ушиб ребер.

Издание также сообщает, что музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык, нападавшая девушка выступила с открытым призывом к насилию по отношению к русскоязычным людям.