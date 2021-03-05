Голикова: более 5 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу сообщила о ситуации с вакцинацией от коронавируса.

"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан", - заявила она, пишет ТАСС.

Произведено 13,9 млн комплектов доз вакцины, из них 7,9 млн доз доступны гражданам.

"В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время", - отметила Голикова.