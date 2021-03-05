"Иран сегодня". Фархад Ибрагимов: "Байден намерен сотрудничать с Ираном" 5 мар в 16:41 Политолог, иранист Фархад Ибрагимов рассказал о том, что ждёт отношения Ирана и США при Джо Байдене. 1115 просмотров Новости Иран Мировые новости Общество Политика Экономика Фархад Ибрагимов Иран США Джо Байден санкции видео видеоновости Ещё ... "Север - Юг" и Baku Network проведут экспертное заседание "Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства" "Иран сегодня": Иран не изолирован от западного мира Учения России и Ирана начались в Индийском океане "Иран сегодня": Иран - удачный пример синтеза традиций и современности Вестник Кавказа в Telegram Подписаться