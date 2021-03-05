США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в "значительной коррупции". Под ограничения попали также жена бизнесмена и двое его детей. Им будет запрещен въезд на территорию США.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен добавил, что Вашингтон выражает "обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине".