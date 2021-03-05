На Кубани в 2021 году откроется новый винзавод с видовым рестораном

В Крымском районе Краснодарского края в этом году откроется новый завод тихих вин.

Он будет базироваться в хуторе Школьный. Ожидаемый объем производства - 51 тыс бутылок тихого вина в год. Завод станет предприятием полного цикла от выращивания винограда до реализации товара через собственные магазины и дегустационные залы, пишут "Кубанские новости".

На территории завода, где уже построены хранилище и корпуса, до конца года откроется летний ресторан с видом на горное плато.