Еврокомиссия: у стран ЕС есть право покупать "Спутник V"

Юридически страны ЕС имеют право приобретать вакцину от коронавируса в России или Китае, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Мы (ЕК) определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля", - заявил он.

Страны Евросоюза могут закупать вакцины от поставщиков, не входящих "в европейский пакет предзаказов вакцин", но эти страны "самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин", подчеркнул Мамер.

В Европе наблюдается проблема с поставками вакцины, три производителя Pfizer, Moderna и AstraZeneca осуществляют поставки в меньших, чем предусмотрено в контрактах, объемах.

Закупка вакцины у России связана с разрешением применения препаратов в экстренной ситуации.

"Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объемам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин", - отметил Мамер.