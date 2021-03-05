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Мехрибан Алиева стала первым зампредом партии "Ени Азербайджан"

Мехрибан Алиева стала первым зампредом партии &quot;Ени Азербайджан&quot;

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). Такое решение принял председатель партии Ильхам Алиев.

Заместителем председателя партии назначен Али Ахмедов, зампредом и руководителем Центрального аппарата - Тахир Будагов.

На внеочередном съезде партии Алиев был переизбран на должность руководителя ПЕА. 

 

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Вестник Кавказа

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