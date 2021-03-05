Глава МИД Грузии оценил поддержку США

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на своей странице в Twitter, что образцовое сотрудничество между Грузией и США в сфере безопасности и обороны продолжится и в будущем.

"Мы высоко ценим непоколебимую поддержку США обороноспособности Грузии, нашей выносливости и нашей евроатлантической интеграции", - добавил он.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина, сделанное им после состоявшегося накануне разговора с главой Минобороны Грузии.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и главы Пентагона Ллойда Остина. В ходе беседы Остин отметил, что сотрудничество с Грузией как выдающимся и надежным стратегическим партнером имеет большое значение для Пентагона, а также заявил о готовности углубить сотрудничество