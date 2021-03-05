Ильхам Алиев: завершение войны в Карабахе создало возможности для сотрудничества в регионе

Завершение боевых действий в Карабахе создало новые возможности для сотрудничества в регионе. Об этом на VII съезде возглавляемой им правящей партии "Ени Азербайджан" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Итоги второй Карабахской войны создали новые реалии для региона. В регионе возникли новые возможности для сотрудничества. Созданы очень важные условия для обеспечения долгосрочного мира", - приводит слова главы государства "АзерТАдж".

Ильхам Алиев также отметил, что проводимая руководством страны политика в сфере энергетики и транспорта не только привела к появлению энергетических и транспортных коридоров, но и открыла "новые форматы сотрудничества в регионе и в широком смысле на евразийском пространстве", сделав возможным взаимодействие стран, у которых были не очень хорошие отношения.