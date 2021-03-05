Суд Германии запретил разведке считать "экстремистской" симпатизирующую России партию

Суд Кельна запретил службе внутренней разведки Германии - Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ (BfV) вести слежку за правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Решением сегодняшнего дня суд запретил Федеральному ведомству по охране конституции до вынесения решения по иску АдГ расценивать или обращаться с партией как с "предметом для подозрений", - говорится в сообщении пресс-службы BfV.

Решение административного суда Кельна принято в рамках дела о вердикте Федерального ведомства по охране конституции оценить деятельность АдГ как "подозрительную". Ранее в январе правая партия подала иск против BfV с целью запретить ему расценивать АдГ как "подозрительную" партию.

Стоит отметить, что партия "Альтернатива для Германии" выступает за нормализацию отношений России и ЕС. Она осуждает санкции, введенные Евросоюзом против России за воссоединение Крыма с РФ и ситуацию на востоке Украине.