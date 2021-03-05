Новым посол России в Узбекистане стал Олег Мальгинов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Узбекистане Олега Мальгинова.
Другим указом президент освободил от этих обязанностей Владимира Тюрденева.
Оба указа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - сказано в документе.
Ранее Мальгинов занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) в МИД России.
Вестник Кавказа
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