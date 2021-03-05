Томас де Ваал: Армении необходимо выйти на полноценное мирное соглашение с Азербайджаном

Армении, если она хочет построить стабильное будущее, необходимо изменить свою политику и выйти на подписание полноценного мирного соглашения с Азербайджаном, заявил сегодня всемирно известный британский исследователь новейшей истории Южного Кавказа, автор знаменитой книги о нагорно-карабахском конфликте "Черный сад", старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас Де Ваал в ходе беседы на YouTube-канале Futures Studio.

Говоря о послевоенной ситуации в Армении, он прежде всего напомнил английскую пословицу "У победы тысячи отцов, но поражение – всегда сирота", которая как нельзя кстати подходит к нынешним настроениям армянского общества: поражение в Карабахской войне критически усилило его раздробление и поляризацию, возникшие после "бархатной революции" 2018 года по вопросам армянской идентичности и будущего.

Эксперт призвал Армению думать о будущем, а не о прошлом. "Я думаю, нам стоит посоветовать граждан Армении не фиксироваться на спорах о том, что пошло не так. Надеюсь, они смогут обратить свои взгляды вперед, на возникшие долговременные преимущества [от мира на Южном Кавказе]. Конечно, есть проблемы текущего дня, гуманитарные последствия конфликта, однако появились и новые возможности", - обратил внимание Томас де Ваал, добавив, что "деоккупация территорий Азербайджана создает условия для нормализации отношений [Армении] с Турцией".

Кризис, который переживает сегодня армянское общество, на самом деле существует очень давно, указал исследователь. "Фактически, весь XX век был эпохой разделения армянского общества между дашнаками (ультранационалистическое политическое движение в и партия в Армении, - прим. ред.) и другими партиями. Одно из этих течений фокусировалось на "потерянных землях" на западе от Армении, в турецком регионе Восточная Анатолия, а другое – на государственном строительстве на собственно армянских территориях", - напомнил он.

Многие представители армянской диаспоры по всему миру, значительное число диаспорских организаций занимались поддержкой именно националистического плана "возвращения потерянных земель", так как Республика Армения в ее международно признанных границах не считалась ими "правильной Арменией", сообщил Томас де Ваал. "Но есть только одна Армения – государство Республика Армения, и я надеюсь, что больше энергии будет направлено на развитие и строительство этой республики, именно такой курс и позволит ей выйти к процветанию", - призвал эксперт.

Для этого жизненно необходим мир с Азербайджаном. "Требуется выйти на подписание полноценного политического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. В этом нуждаются также и их соседи – Грузия, Турция, Иран и Россия. Речь идет о документе, нормализующем двусторонние отношения, включая экономические контакты, дипломатические миссии и так далее. До этого еще далеко, но к мирному соглашению необходимо стремиться", - подчеркнул он.

По мнению исследователя, продвижению процесса может способствовать развитие бизнес-связей между странами и рост предпринимательской активности. "Армения и Азербайджан всегда торговали друг с другом. В последние 30 лет (пока продолжался нагорно-карабахский конфликт – прим. ред) торговля между армянами и азербайджанцами велась в Грузии, к примеру, я бывал на рынке в Садахло – толпы людей, и ни одного грузина, только армяне и азербайджанцы, то же самое на авторынке в Рустави, и друг с другом они торговали намного спокойнее, чем с грузинами. Я не говорю, что бизнес разрешит все проблемы, но, по крайней мере, предприниматели смогут установить больше связей между странами", - заявил Томас де Ваал.

Также установить контакты между странами способна молодежь. "Я думаю, многие молодые люди устали от бесчеловечной риторики о другой стороне и понимают, что эти стереотипы ложны. У меня есть надежда, что отдельные, пусть небольшие, группы граждан будут двигаться к миру впереди политического процесса. Я не идеалист и понимаю, как сложно это будет сделать, но возможности сейчас есть", - добавил британский эксперт.

Также исследователь выразил ожидание, что Карабах в зоне ответственности российских миротворцев постепенно будет реинтегрирован в азербайджанскую жизнь из-за множества инфраструктурных и экономических связей между этой зоной и другими освобожденными территориями Азербайджана. "Речь идет и о водоснабжении, и о электроснабжении, и организация такого взаимодействия является большой задачей для сторон", - сказал он, отметив, что с той же неизбежностью будут налажены тесные связи между Арменией и таким азербайджанским регионом, как Нахчыванская Автономная Республика, недаром в советское время дорога из Еревана в Мегри пролегала именно по маршруту через Нахчыван.

Отдельно он остановился на непонимании частью армянского общества того, почему в ходе Второй Карабахской войны Армения не получила какой-либо значимой поддержки со стороны мирового сообщества. "Мир не видел на протяжении всего конфликта, чтобы Армения вела себя как-либо демократически по отношению к захваченным районам Азербайджана. Не было никаких признаков демократии в том, что эти районы удерживались силой, отрицались права азербайджанцев, которые прежде там жили. Я уважаю стремление азербайджанцев вернуться в свои дома, из которых они были изгнаны, и восстановить свои права", - поведал британский журналист.

Говоря о миротворческом влиянии на ситуацию на Южном Кавказе Москвы и Анкары, Томас де Ваал обратил внимание на наличие у них общих интересов в регионе. "Я думаю, что у России и Турции сейчас установилось полное взаимопонимание. Мне представляется, что во время телефонных бесед президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана они ведут довольно жесткие переговоры, но в то же время понимают и уважают друг друга. Также у них есть общий курс [во внешней политике], и тут их можно до некоторой степени сравнить с Лениным и Ататюрком, которые более столетия назад вели жесткие переговоры, но имели общий политический курс, результатом чего стал Карский договор", - сказал журналист.

В завершение видеоматериала эксперт признался, что очень хотел бы видеть стабильный мир между Азербайджаном и Арменией, выразив уверенность, что множество жителей обеих стран хотят того же. "Что касается Армении, то у нее как у маленькой страны есть условия, чтобы быстро меняться. Ей нужно прекратить тратить драгоценные ресурсы на внутриполитическую борьбу и направить их на развитие человеческого капитала, искать любые возможности для развития и роста. Хочу сказать, что невозможно изменить Азербайджана, сидя в Ереване, зато можно изменить Армению", - заключил Томас де Ваал.