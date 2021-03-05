Главный диетолог Подмосковья назвала лучшие начинки для блинов

На Масленицу многие едят блины с разнообразными начинками, некоторые из них могут нанести вред здоровью, предупредила главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина.

"Например, масло может привести к перенапряжению желудка и поджелудочной железы. Лучше отдать предпочтение таким начинкам, как творог, сметана или рыба", - цитирует ее пресс-служба подмосковного Минздрава.

Врач рекомендовала есть блины горячими, при высокой температуре жиры в них быстрее расщепляются.

"Попробуйте альтернативные варианты, например, блины из гречневой муки, но в небольшом количестве. Не забывайте, что блины - это мучные изделия, которые содержат много калорий, поэтому старайтесь есть их в первой половине дня", - добавила диетолог.

Масленица в этом году проходит с 8 по 14 марта.