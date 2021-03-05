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Рамиз Мехтиев и Али Гасанов выведены из руководства правящей партии Азербайджана

Рамиз Мехтиев и Али Гасанов выведены из руководства правящей партии Азербайджана

Президент Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мехтиев, бывший помощник президента Али Гасанов и депутат Сиявуш Новрузов выведены из состава правления правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" (ЙАП).

Такое решение было принято на внеочередном съезде правящей партии. В состав сформированного правления ЙАП вошли 40 человек. Политический совет партии упразднен, и создан Совет ветеранов. Председателем партии переизбран президент Азербайджана Ильхам Алиев.  

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Вестник Кавказа

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