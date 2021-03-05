В Крыму по случаю 8 марта будут круглосуточно подавать воду

Жителям нескольких районов Симферополя будет круглосуточно подаваться вода в честь Международного женского дня.

Круглосуточная подача воды будет осуществляться с 6 часов утра 6 марта до 9 утра 9 марта в тех районах Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов, где вода поступает по графику, сообщает "Интерфакс".

В Симферополь с конца августа прошлого года вода поступает по шесть часов в сутки. Ялта пунктом живет в таком же режиме с декабря. Алушта с конца февраля получает воду 10 часов в сутки.