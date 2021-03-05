Ватикан видит важную роль России в разрешении конфликта в Карабахе

Ватикан оценил роль России в решении нагорно-карабахского конфликта, пишет ТАСС.

"Россия сыграла важную роль в разрешении нагорнокарабахского конфликта", - сказал в пятницу секретарь Ватикана по отношениям с зарубежными государствами Пол Ричард Галлахер.

Напомним, трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана Армении о полном прекращении военных действий в Карабахе было пописано 9 ноября. В настоящее время в регионе размещаются российские миротворцы.

"У нас неплохие межгосударственные отношения. Это значит, что по ряду вопросов - на уровне работы международных организаций и в сфере этических вопросов - мы разделяем многие позиции, по некоторым другим вопросам наши позиции не совсем совпадают", - добавил представитель Ватикана.