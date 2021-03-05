Россияне выбирают для отдыха Грузию

Российские туристы стали массово уезжать на отдых в Грузию после открытия границ. Об этом сообщается в исследовании авиасервиса "Aviasales", передает "Лента.ру.

По данным экспертов, за последние 10 дней спрос на Грузию среди россиян вырос в 37 раз по сравнению со средним спросом за последние несколько месяцев. Отмечается, что уже сейчас бронирование билетов в Грузию восстановилось на 87 процентов, если сопоставлять его с "докоронавирусным" периодом.

Также специалисты подчеркнули, что добраться из России до Тбилиси стоит более 16,5 тыс рублей в одну сторону эконом-классом. Добраться до Грузии пока можно с пересадкой в Стамбуле.