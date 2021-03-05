В Георгиевске вынесли приговор обокравшим техникум двум мужчинам

Георгиевский городской суд вынес приговор в отношении двух мужчин, ограбивших техникум два года назад.

Как отмечается, в апреле 2019 года двое приятелей незаконно пробрались на территорию техникума, после чего залезли внутрь здания через незастекленное окно и похитили имущество, принадлежащее учреждению. Сумма ущерба составила 6450 рублей.

Вскоре оба преступника были задержаны.Суд приговорил одного из них к исправительным работам на 1 год 3 месяца с удержанием 15% из зарплаты в доход государства ежемесячно. Также воров обязали выплатить 3 тыс рублей компенсации потерпевшему.