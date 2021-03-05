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В Азербайджане стало меньше политических партий

В Азербайджане стало меньше политических партий

На очередном съезде правящей партии Азербайджана к ней решили примкнуть шесть других партий. К "Йени Азербайджан" (ПЕА) присоединились Азербайджанская народно-демократическая партия, Азербайджанская сельская партия, Партия национального спасения, партия "Юрддаш", Партия национального движения и Демократическая партия предпринимателей.

После этого слияния общее число партий, прошедших госрегистрацию, упало с 62 до 56. 

 

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Вестник Кавказа

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