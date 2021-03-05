Армения не будет участвовать в "Евровидении-2021"

Армения решила отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Общественное телевидение республики.

"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в Facebook ресурса.

Отказ от участия в конкурсе связан с невозможностью представить республику достойно из-за "произошедших событий, нехватки времени и других объективных обстоятельств".

Армения принимает участие в "Евровидении" с 2006 года и в этом году впервые отказывается от участия.