В Грузии рассказали о снижении преступности

В Грузии в 2020 году количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12% по сравнению с 2019 годом. Такое заявление сделал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в рамках "министерского часа, 2020 год был трудным годом".

"Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир", - поведал глава МВД.

При этом он подчеркнул, что увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. По его словам, также увеличилось количество случаев насилия в семье и убийств.

Помимо этого, Гомелаури сообщил, что МВД продолжает активно работать эффективно работать для обеспечения общественного порядка и безопасности, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса Covid-19. "Страна по сей день борется с пандемией и в этом МВД исполняет значительную роль. Параллельно, сотрудники министерства борются с криминалом и предоставляют гражданам необходимые сервисы в обычном режиме", - цитирует министра "Грузия Online".