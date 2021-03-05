Прямые рейсы из России в Хорватию стартуют с 19 марта

Авиакомпания Nordwind Airlines откроет прямое чартерное сообщение по маршруту Москва - Загреб 19 марта.

"С 19 марта Nordwind начинает выполнение прямых чартерных полетов в Хорватию совместно с авиакомпанией Pegas Fly. Рейсы Москва - Загреб будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Время в пути составил три часа, в будущем, при восстановлении международного воздушного сообщения, количество рейсов в неделю может быть увеличено.