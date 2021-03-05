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Россияне выбрали основные достопримечательности страны

Россияне выбрали основные достопримечательности страны

Жители России выбрали достопримечательности в разных регионах страны, которые показались наиболее интересными, сообщает Аналитический центр НАФИ.

Эксперты провели анкетирование среди 1258 человек и выяснили, какие исторические и природные памятники они хотят посетить больше всего.

Рейтинг возглавила долина гейзеров на Камчатке. На второй строчке расположилось Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Третий в списке занял горный хребет Дуссе-Алинь, который находится в Хабаровском крае.

Якутские ленские столбы и замок Шато-Эркен в Кабардино-Балкарии замкнули пятерку.

А в десятку также попали Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры на Алтае, остров Врангеля на Чукотке, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум.

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