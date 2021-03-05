Врач назвала лучшее время для эффективных занятий спортом

Чтобы достигнуть лучших результатов от тренировок, заниматься нужно в одно и то же время, рассказала заведующая филиалом №12 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Мария Гусева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Результат тренировок зависит от времени, которое для них выделяется, и это не только длительность или регулярность занятий. Лучшие результаты получает тот, кто ежедневно тренируется в одно и то же время", - пояснила реабилитолог.

Дома лучше всего заниматься с использованием собственного веса и делать по несколько упражнений на разные группы мышц: руки, ноги, спина, пресс. Начинать рекомендуется с трех тренировок в неделю длительность 45-60 минут. Перед тренировкой обязательно делать разминку, чтобы снизить риск травм.

"Для тренировки выберите "круговую схему", чередуя упражнения на разные группы мышц без перерыва, от 10 до 30 повторений. Отдыхать между циклами повторений лучше не более пяти минут", - посоветовала врач.

Круговые тренировки на 30% эффективнее сжигают жир, чем занятия на тренажерах в фитнес-клубе, рассказала Гусева.