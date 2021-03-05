К санкциям ЕС по Навальному присоединилась Норвегия

Норвегия вводит те же санкции, что и Евросоюз по делу Алексея Навального.

"Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", - рассказали в пресс-службе МИД Норвегии, пишет РИА Новости.

Во вторник ЕС ввел санкции в связи с арестом Навального, рестрикции введены в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека.

В санкционный список попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.