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К санкциям ЕС по Навальному присоединилась Норвегия

К санкциям ЕС по Навальному присоединилась Норвегия

Норвегия вводит те же санкции, что и Евросоюз по делу Алексея Навального.

"Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", - рассказали в пресс-службе МИД Норвегии, пишет РИА Новости.

Во вторник ЕС ввел санкции в связи с арестом Навального, рестрикции введены в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека.

В санкционный список попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

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Вестник Кавказа

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