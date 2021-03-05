Песков: Россия учитывает угрозу новых санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль учитывает угрозу введения новых санкций против России.

"Конечно же, в России понимают это, учитывают это. И прорабатывают различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей использование химоружия.