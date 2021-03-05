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Новый праздник будут отмечать в Казахстане

Новый праздник будут отмечать в Казахстане

В Казахстане хотят утвердить "День работников в сфере госуслуг". Проект постановления опубликован на сайте Открытых нормативных правовых актов.

"Перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 5-1 следующего содержания "День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля", - говорится в документе.

Обсуждение данного вопроса продлится до 25 марта.

Стоит отметить, что 15 апреля в Казахстане празднуют День влюбленных, который посвящен героям поэмы казахского эпоса "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

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Вестник Кавказа

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