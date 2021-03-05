Захарова: Россия готова "порадовать" США ответными санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вскоре Россия "порадует" США ответными санкциями.

Она подчеркнула, что Москва не ждет, чтобы ответить. "Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы...", - пояснила она в эфире "Первого канала".

Однако текущее поведение США вызывает желание "порадовать" их в ответ.

"Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется", - сказала Захарова.