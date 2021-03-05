Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье до 7 марта прогнозируются метель и сильный ветер

Гидрометцентр России объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности до вечера 7 марта.

"Ветер, порывы 15-20 м/с: период предупреждения с 21:00 6 марта до 21:00 7 марта. Снег/обледенение, местами метель, снежные заносы: период предупреждения с 21:00 6 марта до 21:00 7 марта", - сообщают метеорологи.

Сохраняется предупреждение о гололедице.

Также в праздничные выходные по жителям столичного региона ударит "барический молот", скачки атмосферного давления могут сказаться на самочувствии даже здоровых людей.